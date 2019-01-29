Nijerya'daki Boko Haram saldırıları 30 bin kişiyi yerinden etti

ABUJA

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 30 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde terör örgütünün artan saldırılarına işaret etti.

Baloch, "Geçen hafta sonu, yaklaşık 30 bin kişi Rann bölgesinden komşu ülke Kamerun'a sığındı." dedi.

Örgütün saldırıları nedeniyle 2009'dan bu yana 250 binden fazla kişinin yerinden olduğunu aktaran Baloch, bu kişiler için 135 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Muhabir: Adam Abu Bashal