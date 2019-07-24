Euro
6.36
Dolar
5.71
BIST 100
103,457.30
Altın
1,423.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi

Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.

Ömer Erdem   | 24.07.2019
Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi

Hartum

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı.

Sudan ordusu darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?

Benzer haberler

Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi

Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi

Sudan'ın zorlu yolu

Sudan'da muhalefetten 'anayasa bildirisi' görüşmelerinin ertelenmesi talebi

Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı

Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı
Sudan'da siyasi krizi bitirecek ilk adım atıldı

Sudan'da siyasi krizi bitirecek ilk adım atıldı
'Her darbe bir ameliyattır'

'Her darbe bir ameliyattır'