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Dünya

Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Muhammet İkbal Arslan   | 24.07.2019
Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter Guterres'in talebi üzerine bugün akşam saatlerinde kendisiyle telefon görüşmesi yaptı.

Guterres, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos'ta görüşecek olmasından duyduğu memnuniyeti ve görüşmenin başarılı geçmesi dileğini ileten Guterres, Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un yürüttüğü referans kavramlarıyla ilgili çalışmanın tamamlanmasının yararlı olacağını belirtti.

Guterres, eylül ayındaki BM Genel Kurulu çalışmaları vesilesiyle New York'ta bulunacak olan Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Genel Sekreter, bunun yanında 5'li gayriresmi bir toplantının yapılmasına giden sürecin iyi planlanması ve dikkatli bir şekilde hazırlanmasının gerekliliğini ifade ederek BM Genel Kurul çalışmaları sonrasında iki liderle üçlü bir toplantıda bir araya gelme önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı da görüşme sırasında Kıbrıs meselenin çözümü için politik istek ve kararlılık gerektiğini belirterek Kıbrıs Türk tarafının bunu her vesileyle somut ve yapıcı bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlattı.

Akıncı, üçlü toplantı önerisini olumlu değerlendirdiğini Guterres'e iletti.


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