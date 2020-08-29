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Dünya

Sudan'da dini konulardaki reformlar yeniden protesto edildi

Sudan’da göstericiler, dine aykırı olduğu iddia edilen yasal düzenlemeleri yeniden protesto etti.

Adam Abu-bashal   | 29.08.2020
Sudan'da dini konulardaki reformlar yeniden protesto edildi

Abuja

Ülkedeki İslami grupların çağrısıyla cuma namazı sonrası başkent Hartum'da toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin çıkardığı ve dine aykırı olduğu iddia edilen yasal düzenlemelere tepki gösterdi.

Göstericiler, "İslam ulusun anayasasıdır" ve "Yetkisiz yasa yoktur" yazılı pankartlar taşıyarak, "Allah'tan başka İlah yoktur" ve "Allah’ın kanunları değiştirilemez" sloganları attı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan ve her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, 9 Temmuz’da insan hakları, kadın ve dini konularda yeni yasal düzenlemelere gitmişti.

Buna göre ülkede gayrimüslimlerin alkollü içki içmelerine izin verilecek. Kadın sünnetinin yasaklandığı ülkede, din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı.

Kadınlar artık çocuklarıyla seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.

Tekfirciliğin de yasaklandığı Sudan’da bir kişiyi kafir olmakla itham edene 10 yıl hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca yasayla zinanın tanımında da bazı değişikliklere gidildi.

Sudan Halk Kongresi Partisi, gayrimüslimlere alkol serbestliği ve zina tanımında yapılan değişikliğe şiddetle karşı çıkarken, Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi de geçici hükümeti devirmekle tehdit etmiş, asker ve polise hükümetin emirlerini dinlememe çağrısı yapmıştı.

Ülkede İslami grupların çağrısıyla öncülüğünde geçen ay bu yasal düzenlemelere karşı tepki göstermek amacıyla gösteri düzenlemişti.

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