Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanından 'seçim süreciyle ilgimiz yok' mesajı

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, 3 Kasım'daki başkanlık seçim sürecinde ya da seçim sonuçlarına ilişkin muhtemel bir anlaşmazlık durumunda ordunun herhangi bir rolünün olmayacağını belirtti

Hakan Çopur   | 29.08.2020
ABD Genelkurmay Başkanından 'seçim süreciyle ilgimiz yok' mesajı

Washington

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kongre üyelerine yaptığı bildirimde, 3 Kasım'daki başkanlık seçim sürecinde ya da seçim sonuçlarına ilişkin muhtemel bir anlaşmazlık durumunda ordunun herhangi bir rolünün olmayacağını bildirdi.

Amerikan medyasının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Genelkurmay Başkanı Milley'in, Demokrat Kongre üyeleri Elissa Slotkin ve Mikie Sherrill'in sorusuna verdiği yazılı yanıt yer aldı.

Buna göre Milley, özellikle tartışmalı geçen sürecin sonunda seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda ABD ordusunun pozisyonuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Milley, ordunun Anayasal olarak apolitik tavrını kesin olarak koruyacağını vurgulayarak, "Seçimlere ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre anlaşmazlıkları çözecektir, ABD ordusu değil. Bu süreçte ABD ordusuna herhangi bir rol öngörmüyorum, Anayasaya sırtımızı dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık seçimleri öncesinde posta yoluyla oy kullanma tartışmaları nedeniyle Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasındaki "seçimlere hile karıştırılabilir" tartışması devam ediyor.

Demokratlar arasında seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda ordunun pozisyonunun ne olacağına ilişkin bir tartışma daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Bakan Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca: Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz
İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 241 bin 809'a ulaştı

Benzer haberler

ABD Genelkurmay Başkanından 'seçim süreciyle ilgimiz yok' mesajı

ABD Genelkurmay Başkanından 'seçim süreciyle ilgimiz yok' mesajı

ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Wall Street Journal: ABD, Irak'taki askerlerinin üçte birini geri çekiyor

ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor

ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor

ABD'de polisin 8 kurşunla felç bıraktığı siyahi Jacob Blake'e hastanede kelepçeli tedavi

ABD'de polisin 8 kurşunla felç bıraktığı siyahi Jacob Blake'e hastanede kelepçeli tedavi

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bine yaklaştı