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Dünya

Sudan'da darbe karşıtı protestolar sürüyor

Sudan ordusunun hükümeti feshederek çok sayıda bakan ve siyasi lideri gözaltına almasına tepkiler 3. gününde de devam ediyor.

Ömer Erdem   | 27.10.2021
Sudan'da darbe karşıtı protestolar sürüyor Fotoğraf: Ömer Erdem / AA

Hartum

Yönetimin sivillere devredilmesini isteyen protestocular, başkent Hartum'un farklı bölgelerindeki ana caddelerde kaldırım taşları, konteynerler ve ağaçlardan barikatlar kurdu.

Protestocular, lastik yakarak asker karşıtı sloganlar attı.

Başkentte ordunun genel karargahı önünde yoğun şekilde konuşlanan güvenlik güçleri, yolları kapatarak bölgeye girişlere izin vermiyor.

Protestolarda ölü sayısı 7'ye yükseldi, 140'ın üzerinde kişi yaralandı.

Sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) grev çağrısı nedeniyle çok sayıda kişinin işe gitmediği Sudan'da, birçok iş yeri de kepenk açmadı.

25 Ekim'den bu yana okulların da kapalı olduğu ülkede telefon ve internet hatlarındaki kısıtlama sürüyor.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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