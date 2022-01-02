Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,822.30
BTC/USDT
47,398.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Erdem   | 02.01.2022
Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Hartum

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, bugün başkentteki askeri darbe karşıtı gösterilerde 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle, 25 Ekim 2021’den bu yana teyit edilen ölü sayısının 56'ya ulaştığı kaydedildi.

Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericileri gaz ve ses bombalarıyla dağıtmıştı.

Ordunun 25 Ekim’deki askeri müdahalesi ve 21 Kasım’daki siyasi mutabakata karşı çıkan binlerce kişi, Sudan Meslek Odaları ve Direniş Komitelerinin çağrısıyla "Şehitlere Vefa" sloganıyla başkentin Bahri ve Umdurman bölgeleri ile bazı kentlerde sokağa çıkmıştı.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici gazdan etkilenmişti.

Sivil yönetim yanlısı gruplar, tam sivil yönetim talebiyle 6, 12, 17, 24 ve 30 Ocak’ta da halkı meydanlara çağırdı.

Ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri 2 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Bugünkü gösteriler öncesinde başkentte getirilen telefon ve mobil internet erişimi kısıtlaması sürüyor.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ediyor.

Ordu ise Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini savunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı
İsrail’de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

Dünya Gıda Programı, Sudan'da tonlarca gıdanın yağmalanması üzerine yardımları durdurdu

Sudan'daki darbe karşıtı gösterilerde 4 kişi daha hayatını kaybetti

Sudan'daki darbe karşıtı gösterilerde 4 kişi daha hayatını kaybetti
Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi
Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudanlı yetimlerle 'mendil kapmaca' oynadı

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudanlı yetimlerle 'mendil kapmaca' oynadı