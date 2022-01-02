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Dünya

Hollanda'da yasaklara rağmen Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda'da yüzlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen, hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı protesto düzenlendi.

Selman Aksünger   | 02.01.2022
Hollanda'da yasaklara rağmen Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Amsterdam

"Hollanda için Hep Beraber" kuruluşu, başkent Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Göstericiler, "Faşizme hayır" ve "Diktatörlüğe hayır" sloganları attı.

Kısıtlamalara ve önlemlere tepki gösteren eylemciler, "Onay vermek zorunda değiliz", "Dünya'yı kontrol etmeyi durdurun" ve "Hükümet halkın bir numaralı düşmanıdır" yazılı pankartlar açtı.

Yasağa rağmen protesto

Polis, Müzeler Meydanı'nın gösteri ve toplantılara yasak bölge ilan edilmesine rağmen toplanan göstericileri dağılmaları yönünde uyardı.

Kalabalığın artmasını istemeyen Hollanda polisinin çağrılarına uyan kalabalık alanı boşalttı.

Toplumsal olaylara müdahale aracının ve atlı polislerin hazırda bekletildiği gösteri alanına giden tramvay ve otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, küçük çaptaki olayların ardından sona erdi.

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