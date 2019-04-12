Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi siyasi partilerle görüşecek

Hartum
Sudan resmi haber ajansının haberine göre, ordunun yönetime el koymasından sonra oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi’nin yetkilendirdiği Orgeneral Ömer Zeynelabidin başkanlığındaki siyasi komite, saat 15.00’te siyasi güçlerle görüşmeler gerçekleştirecek.
“Birleştirici” olacağı belirtilen görüşmeye hangi parti ve hareketlerin katılacağına dair bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.