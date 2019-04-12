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Dünya, Sudan

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi siyasi partilerle görüşecek

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi’nin yetkilendirdiği siyasi komite, bugün 15.00'te siyasi partilerle bir araya gelecek.

Ömer Erdem   | 12.04.2019
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi siyasi partilerle görüşecek

Hartum

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, ordunun yönetime el koymasından sonra oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi’nin yetkilendirdiği Orgeneral Ömer Zeynelabidin başkanlığındaki siyasi komite, saat 15.00’te siyasi güçlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

“Birleştirici” olacağı belirtilen görüşmeye hangi parti ve hareketlerin katılacağına dair bilgi verilmedi.

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