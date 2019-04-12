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Dünya

Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 12.04.2019
Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adanın güneydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığı açıklanmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti. 

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