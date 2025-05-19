Dolar
38.85
Euro
43.73
Altın
3,222.67
ETH/USDT
2,425.40
BTC/USDT
103,311.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta “Sivil Toplum Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Dünya

Sudan'da 2022'den sonra ilk kez başbakan atandı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, Dr. Kamil İdris'i başbakan olarak atamasıyla ülkede 3 yıl aradan sonra başbakan belirlendi.

Ahmed Satti  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Sudan'da 2022'den sonra ilk kez başbakan atandı

Sudan

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, İdris'i başbakan olarak atanmasına dair kararnameyi imzaladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Böylelikle, eski Başbakan Abdullah Hamduk'un 2 Ocak 2022'de istifa etmesinin ardından ilk kez bu makama bir isim atanmış oldu.

Bu arada, Burhan, Egemenlik Konseyi üyeliğine Selma Abdulcebbar ve Nuvara Ebu Muhammed Tahir'i getirdi.

2018'deki gösterileri ve geçiş dönemi

Sudan'da 2018'de başlayan ve kitlesel bir protesto haline gelen gösteriler sonrasında 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermişti.

Askeri kanadı temsilen ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri, geçiş dönemi ortaklaşa yönetmek için anlaştı ve Anayasal Bildiri Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Eylül 2019'da geçiş dönemin ilk başbakanı olarak Abdullah Hamduk atanmıştı.

25 Ekim 2021'de ise Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede olağanüstü (OHAL) ilan etmiş, Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunu feshetmişti.

21 Kasım 2021'de Hamduk, yeniden başbakanlığa getirilmiş ancak ülkedeki siyasi krize bir çözüm bulmak için tüm taraflarla görüştüğünü ve netice alamadığını ifade ederek 2 Ocak 2022'de istifa etmişti.

Ülke, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıcak hava balonlarının yakıt tankı da yerli oldu
Bakan Işıkhan: Gençliğin emeği olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, hayatını kaybeden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü
Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü

Benzer haberler

Sudan'da 2022'den sonra ilk kez başbakan atandı

Sudan'da 2022'den sonra ilk kez başbakan atandı

Kızılhaç, Darfur'da yaşanan şiddet nedeniyle binlerce Sudanlının Çad'a geçtiğini bildirdi

Sudan-BAE gerilimi: Arabulucu Türkiye mi olacak?

Türkiye'den Sudan'a 5 gündür süren yangınların söndürülmesi için malzeme ve ekipman desteği

Türkiye'den Sudan'a 5 gündür süren yangınların söndürülmesi için malzeme ve ekipman desteği
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Sudan'a seyahat etmekten kaçınması yönündeki tavsiyesini yineledi

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Sudan'a seyahat etmekten kaçınması yönündeki tavsiyesini yineledi
Sudan'da stratejik noktalara İHA saldırıları çatışmaların seyrini değiştiriyor

Sudan'da stratejik noktalara İHA saldırıları çatışmaların seyrini değiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet