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Dünya

Sudan ordusu başkentteki HDK mevzilerini bombaladı

Sudan ordusu, başkent Hartum’un kuzey ve batısındaki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) ait mevzilere ağır bombardıman düzenledi.

Ömer Erdem  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Sudan ordusu başkentteki HDK mevzilerini bombaladı

Hartum

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ordu, başkentin batısında yer alan Umdurman’daki Kerari askeri üssünden Umdurman ve Bahri kentlerindeki HDK noktalarını yoğun topçu ateşiyle vurdu.

İç savaş öncesi HDK’nin Umdurman’daki en büyük askeri karargahı olan Kerari, yaklaşık 3 ay önce düzenlenen hava ve kara saldırısının ardından ordunun eline geçmişti.

Ordu ve HDK arasındaki iç savaş, başkent çevresi ve ülkenin batısında yoğun olmak üzere 100 günü aşkın süredir devam ediyor.

Uluslararası arabuluculuk çabalarının başarısız olduğu ülkede ordu, HDK'nin ateşkes ihlallerine tepki olarak, 31 Mayıs'ta ateşkes görüşmelerinden çekilmişti.

Çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, yaklaşık 4 milyon kişi yerinden edildi.

Taraflar, bugüne kadar ilan edilen ateşkes kararlarının neredeyse hepsini ihlal ederken bir ayı aşkın süredir herhangi bir ateşkes kararı almadı.

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