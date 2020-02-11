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Dünya

Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek

Sudan, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edeceğini açıkladı.

Ömer Erdem   | 11.02.2020
Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek

Hartum

Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da, Sudan Hükümetinin Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Hasan et-Teayişi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teayişi, hakkında tutuklama emri bulunan Sudanlıların UCM'ye teslim edilmesi konusunda silahlı hareketlerle anlaştıklarını söyledi.

Sözcü Teayişi, teslim edilmesinde anlaşılan isimler arasında Beşir’in yanı sıra eski Savunma ve İçişleri Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin, eski Kuzey Kurdufan Valisi Ahmed Harun, milis gücü liderlerinden Ali Kuşib'in de bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 4 Mart 2009'da dönemin Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında Darfur'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.


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