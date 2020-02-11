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Dünya

Hindistan'da iktidardaki BJP, Delhi seçimlerinde hezimete uğradı

Hindistan'daki seçimlerde iktidardaki BJP'nin aldığı 7 koltuğa karşılık AAP, 63 sandalyeyle zafer elde etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.02.2020
Hindistan'da iktidardaki BJP, Delhi seçimlerinde hezimete uğradı

Ankara

Hindistan'da başkent Yeni Delhi ve çevresindeki yerleşimleri içine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki yerel parlamento seçiminlerini, Arvind Kejriwal liderliğindeki Aam Aadmi Partisinin (Sıradan Halkın Partisi) kazandığı bildirildi.

Seçim Komisyonunun yayınladığı erken sonuçlara göre, Kejriwal liderliğindeki AAP, 63 sandalye kazanırken, en yakın rakibi Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) ise 7 koltuk elde edebildi.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) vekil çıkaramadı.

AAP lideri Kejriwal, yaptığı açıklamada, "Bu benim zaferim değil. Bu Delhi'nin zaferi, beni evlatları gibi gören tüm ailelerin zaferi." dedi.

BJP'li üst düzey yetkililerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

AAP, 2015'teki seçimlerde 67, BJP ise 3 sandalye elde edebilmişti.

BJP, son bir yılda Racastan, Madya Pradeş, Çatisgarh, Maharaştra ve Carkhand'daki yerel parlamento seçimlerini kaybetmişti.

Modi ve BJP, geçen yıl aralık ayında, Vatandaşlık Yasası'nda yaptığı değişiklikle Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlığa geçişini kolaylaştırırken, Müslüman göçmenleri düzenleme dışı bırakmıştı.

Değişikliğin dışlayıcı içeriği, ülkede yaşayan Müslüman nüfusun ve muhalefetin tepkisine yol açmış, ülkenin farklı bölgelerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlenmişti.

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