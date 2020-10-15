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Dünya

Sudan, İsrail ile normalleşme görüşmelerini yalanladı

Sudan Egemenlik Konseyi, "İsrail ile hafta başında normalleşme konusunun görüşüldüğü ve bugün de görüşüleceğiyle" ilgili basında çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Ömer Erdem   | 15.10.2020
Sudan, İsrail ile normalleşme görüşmelerini yalanladı

Hartum

Sudan Egemenlik Konseyinden isminin verilmesini istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile normalleşme iddialarını yalanladı.

Yetkili, “İsrail ile normalleşmenin konseyin gündeminde olmadığını, bugünkü toplantının da bu konuyla uzaktan ya da yakından hiçbir ilgisinin bulunmadığını” söyledi.

Konseyin bu hafta başında İsrail ile normalleşmenin görüşüldüğü bir toplantı yapmadığını vurgulayan yetkili, bu konudaki rollerinin, hükümetle istişare etmek olduğunu belirtti.

İsrail'in "I24News" televizyonunda yer alan haberde, ABD'li ve Sudanlı yetkililerin dün Hartum yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi konusunda "hararetli" bir görüşme yaptığı iddia edilmiş, görüşmede ABD tarafının, İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi için Sudan'a ültimatom verdiği ve Hartum yönetiminden 24 saat içinde cevap istediği savunulmuştu.

Haberde, İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmayı önerdiği, Sudan'ın da bu teklifi kabul ettiği iddia edilmişti.

Sudan hükümeti de daha önce birkaç kez normalleşme iddialarını yalanlamıştı.

Sudanlı ve ABD'li yetkililer, geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda, Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alamamıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor. 

Washington yönetimi, Sudan'ı "terör gruplarına destek olduğu" iddiasıyla 1993'te terör listesine eklemişti. 

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları, Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarmamıştı.

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