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Dünya

Sudan’ın başkentindeki çatışmalar nedeniyle şehirden kaçışlar sürüyor

Sudan’ın başkenti Hartum ve çevresinde yaşanan yoğun ve şiddetli çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden sivillerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ömer Erdem  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Sudan’ın başkentindeki çatışmalar nedeniyle şehirden kaçışlar sürüyor

Hartum

Başkent sakinleri, kentin güneyindeki Mayo, El-Ezheri, Es-Selame, Cebra ve Es-Sahafe mahallelerinde ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle vatandaşların evlerine top mermilerinin isabet ettiğini bildirdi.

Yine başkentin kuzeyindeki Bahri kentinin Kafuri, Kederu, Halfaya ve Şambat semtlerinde sivillerin evleri bombardımanların hedefi oldu.

Bahri kentinde savaş uçaklarının yoğun hareketliliği gözlenirken bölgeden, topçu ateşleri sonrasında alevler ve dumanlar yükseldi.

Başkentin batısındaki Umdurman’ın Eski Umdurman bölgesindeki mahallelerde yaşayanlar da şiddetli çatışmalar nedeniyle güvenli bölgelere geçmeye başladı.

Umdurman’ın Beytu’l Mal, Vad Nubavi, Hayyu’l Umde, Ed-Dibaga, Ved Uru, Ebu Rof, El-Kebecab ve Sıhric semtlerinde dün akşamdan bu yana taraflar arasında ağır ve hafif silahlarla çatışmalar sürüyor.

Umdurman sakinlerinden Mustafa Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eski Umdurman’da artık her türlü silah kullanılarak çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor.” dedi.

Abdullah, aktivist ve bölge sakinlerinin Eski Umdurman bölgesindeki yoğun çatışmalardan kaçanları ağırlamak için Umdurman’ın kuzeyindeki bazı okul ve evleri misafirhane olarak düzenlemeye çalıştığını aktardı.

İki taraf da diğerine 100'den fazla kayıp verdirdiğini iddia etti

Sudan ordusu, Umdurman’daki çatışmalarda HDK’nin yüzlerce kayıp ve yaralı verdiğini, biri yüzbaşı rütbesinde çok sayıda üyesinin de yakalandığını iddia etti.

Ordu, çatışmalarda 4 askerin hayatını kaybettiğini ve bazı mensuplarının yaralandığını bildirdi.

HDK’den yapılan açıklamada da orduya Umdurman’da ağır kayıp verdirildiği ileri sürülerek, “İlk belirlemelere göre güçlerimiz 174 kişiyi öldürdü, 300 kişiyi yaraladı ve 83 askeri de esir aldı.” ifadeleri kullanıldı.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada da Eski Umdurman ve Kerari semtlerinin çok çeşitli ağır silahların kullanıldığı yoğun bombardımana tutulduğu, çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Sendika, Sevra bölgesindeki hastanelerin cerrahi personel, acil durum malzemesi ve tüm gruplardan acil kan bağışına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

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