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Dünya

Sudan için 19 Haziran'da Cenevre'de taahhüt konferansı düzenlenecek

Sudan'daki insani yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 19 Haziran'da Cenevre'de üst düzey taahhüt konferansı düzenlenecek.

Şerife Çetin  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Sudan için 19 Haziran'da Cenevre'de taahhüt konferansı düzenlenecek

New York

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan duyuruda konferansın BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Mısır, Almanya, Katar ve Suudi Arabistan tarafından düzenlendiği ifade edildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çevrim içi katılacağını belirtti.

Haq, Cenevre'de 19 Haziran'da düzenlenecek konferansa donörlerin "cömertçe" katkı sağlamalarının talep edildiğini kaydederek, insani yardımların Sudan ve komşu ülkelere aktarılacağını dile getirdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla bu yılbaşında başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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