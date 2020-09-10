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Dünya

Sudan’daki Türk STK’ları selden etkilenenlere yardıma başladı

Sudan’daki Türk STK’lar, aşırı yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar nedeniyle zor günler geçiren Sudan halkına insani yardım faaliyetlerine başladı.

Ömer Erdem   | 10.09.2020
Sudan’daki Türk STK’ları selden etkilenenlere yardıma başladı Fotoğraf: Mahmoud Hja /AA

Hartum

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan’da faaliyet gösteren 10’un üzerindeki Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, selden etkilenenlere acil yardımların koordineli şekilde ulaştırılması görüşüldü.

Türkiye’den çok sayıda kurum ve kuruluşun insani yardım faaliyetlerine başladığını belirten Neziroğlu, Türk Kızılay’ın koordinasyonunda yakın zamanda insani yardımları taşıyan bir uçağın Türkiye’den hareket edeceğini aktardı.

Sudan’da halen başta Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşları, selden zarar gören bölgelerdeki halka insani yardımlar ulaştırıyor.

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