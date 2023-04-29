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Dünya

Sudan’daki çatışmalarda 411 sivil hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda 411 sivilin öldüğünü bildirdi.

Ömer Erdem  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Sudan’daki çatışmalarda 411 sivil hayatını kaybetti Fotoğraf: Ahmed Satti / AA

Hartum

Ordu ile HDK arasındaki ateşkese rağmen farklı bölgelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar 2023 sivilin yaralandığı, 411 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sudan’da çatışmalar, 15'inci gününe girdi.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken başkentin güneyindeki farklı mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.

Sudan’da taraflar, ABD’nin 28 Nisan’dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.

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