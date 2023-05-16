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Dünya

Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent ve çevresindeki kentlerde şiddetli çatışmalar sürüyor.

Ömer Erdem  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor

Hartum

Sudan’da iki askeri güç arasındaki çatışmalar, 32. günde de devam etti.

Ordu, başkent Hartum ile komşuları Bahri ve Umdurman’daki HDK noktalarını sabah saatlerinde jetlerle vurdu.

Hava bombardımanı sonrasında söz konusu kentlerde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hartum’un güneyi ve doğusundaki bazı mahallelerde top atışları duyuldu.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil şu ana kadar 822 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 215 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 15 Nisan'dan bu yana ülke içinde 736 bin 200 kişi yerinden olurken, yaklaşık 200 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

Evini terk edenlerin 450 binini çocuklar oluştururken, komşularındaki istikrarsızlık sonrası daha önce Sudan'a sığınan on binlerce kişi ülkesine döndü.

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