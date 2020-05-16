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Dünya, Koronavirüs

Sudan’da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti

Sudan’da bugün 325 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2289’a çıktı. 

Ömer Erdem   | 16.05.2020
Sudan’da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti

Hartum

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2289’a çıktı. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 325 yeni vaka tespit edildiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Vakaların 280’inin başkent Hartum’da tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 97’ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada 222 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Afrika kıtasında vaka sayıları 80 bine yaklaştı

 Kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 binden fazla artarak 78 bin 938'e yükseldi. 

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 648'e ulaştı. 

Şimdiye kadar 30 bine yakın kişi sağlığına kavuştu.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

Kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Morityus ve Eritre, Kovid-19 vakası kalmadığını duyurdu.

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