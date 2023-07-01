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Dünya

Sudan’da iç savaşın tarafları bayramın son gününde de çatıştı

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum'daki stratejik noktalardan Zırhlı Birlikler karargahı yakınında, ağır ve hafif silahlarla çatışma yaşandı.

Ömer Erdem  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Sudan’da iç savaşın tarafları bayramın son gününde de çatıştı

Hartum

Görgü tanıkları, HDK’nin Hartum'un güneyindeki karargahı iki koldan hedef aldığını ve saatlerce süren saldırıyı ordunun püskürttüğünü ileri sürdü.

Ordunun, başkentin güneyindeki Kuz, Rumeyla ve Cebra semtlerinde HDK’nin mevzilendiği noktalardaki çatışma alanını genişlettiğini belirten görgü tanıkları, Zırhlı Birlikler karargahı çevresindeki çatışmalarda HDK’nin ağır asker ve teçhizat kaybı yaşadığını ve çok sayıda üyesinin ordu tarafından ele geçirildiğini iddia etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise 14 yaralı askerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini duyurdu.

Hava sahası 10 Temmuz’a kadar kapalı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 10 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ayı ortasında ordu ve HDK arasında çıkan iç savaşın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.

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