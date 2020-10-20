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Dünya

Sudan, ABD'nin terör mağdurları için istediği 335 milyon doları ödedi

Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.

Ömer Erdem   | 20.10.2020
Sudan, ABD'nin terör mağdurları için istediği 335 milyon doları ödedi

Hartum

Sudan Maliye Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın, Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doların transfer edildiği belirtildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği tazminat miktarının yatırıldığını bildirdi.

Hamduk, 10 milyar doları aşkın tazminatı, bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.

Sudan'ın içerisinde olduğu zor şartlar ve ağır ekonomik krize rağmen paranın nasıl ödendiğiyle ilgili sorular sorulduğunu belirten Hamduk, "Tazminat miktarını, öz kaynaklarımızla temin ettik. Altın ihracatından elde ettiğimiz gelirleri kullandık." dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve ardından Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurmuştu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullanmış ve bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs’ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından, birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak, saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

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