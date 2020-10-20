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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Doğu Akdeniz'de iki tarafla da çalışmaya devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması için Türkiye ve Yunanistan'la çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hasan Esen   | 20.10.2020
İngiltere Başbakanı Johnson: Doğu Akdeniz'de iki tarafla da çalışmaya devam edeceğiz

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, AB ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları da ele alındı.

Doğu Akdeniz'de diyalog ihtiyacını vurgu yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmazlıkların diplomatik yollar üzerinden çözülmesi konusundaki kararlılığı memnuniyetle karşıladığını belirterek İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için iki tarafla da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Görüşmede KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alınırken İngiliz Başbakan Kıbrıs'ta çözümün herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

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