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Dünya

Starlink interneti, Bangladeş'te faaliyet için nihai onay aldı

Bangladeş'te geçici hükümet, SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'e ülke içinde faaliyet için nihai onay verdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Starlink interneti, Bangladeş'te faaliyet için nihai onay aldı

Ankara

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'un ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, Starlink'e ülke genelinde faaliyet sağlaması için 10 yıl süreli nihai onay verildiği bildirilerek, "Şirket (Starlink) lehine başvurulan lisansın verilmesi için karar alındı." ifadesi kullanıldı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, uydu internet sisteminin tanıtımının mayısta gerçekleşebileceği aktarıldı.

Haberlerde, Starlink'in ülkenin eğitim, sağlık, iş ve afet yönetimi sektörlerine "devrim niteliğinde değişiklikler" getirebileceği vurgulandı.

Bangladeş, Sri Lanka'nın ardından, Güney Asya'da Starlink faaliyetlerine onay veren ikinci ülke oldu.

Ulaşılması zor bölgeler, sorunlu mobil ağlar

Muhammed Yunus'un Posta, Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Özel Yardımcısı Faiz Ahmed Taiyeb, gazetecilere konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Starlink vasıtasıyla adalar, uzak tepelikler ve afet riski taşıyan kıyılar dahil ulaşılması zor bölgelerde kesintisiz, yüksek kaliteli internet hizmeti hedeflediklerini belirtti.

Telekom kulelerinin yaklaşık yüzde 65'inin halen fiber sisteme bağlı olmadığını söyleyen Taiyeb, "Özellikle otoyollar boyunca mobil ağ kapsam ve kapasitesi sorunlu. Starlink'in hizmetlerinin bu kritik boşlukları gidermesi bekleniyor." dedi.

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