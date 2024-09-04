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Dünya

Starlink, Brezilya'da X'e erişimin engellenmesi emrine uyacak

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu uydu internet sistemi Starlink, sosyal medya platformu X'e Brezilya'da erişimin engellenmesi emrine uyacaklarını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Starlink, Brezilya'da X'e erişimin engellenmesi emrine uyacak

Ankara

Starlink, X sosyal medya hesabı açıklamasında, Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes'in, ülkede X'e erişimin engellenmesi emrine uyum sağlayacaklarını duyurdu.

Şirketin mal varlıklarının dondurulması dahil "yasa dışı muamele" uygulandığı kaydedilen açıklamada "(kullanıcıların) bağlantıda tutulması için mümkün olan her şeyin yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Varlıklarımızın dondurulmasıyla ilgili yasadışı muamelesine bakılmaksızın, Brezilya'da X'e erişimi engelleme emrine uyuyoruz. Moraes'in son emrinin Brezilya anayasasını ihlal ettiği konusunda hemfikir olan diğerleri gibi tüm yasal yolları takip etmeye devam ediyoruz"

Süreç

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

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