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Dünya

Starbucks'ın küresel satışları, ocak-mart döneminde düştü

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, ocak-mart döneminde yüzde 1 azaldı.

Dilara Zengin Okay  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Starbucks'ın küresel satışları, ocak-mart döneminde düştü

Washington

Mali takviminde 30 Mart'ta sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

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Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 1 azaldı.

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika'da yüzde 1, ABD'de yüzde 2 düştü.

Starbucks'ın uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yüzde 2 artarken, Çin'deki satışları yatay seyretti.

Kahve zincirinin geliri, 30 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artışla 8,76 milyar dolara yükseldi.

Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 50,3 azalışla 384,2 milyon dolara geriledi.

Kahve zincirinin hisse başına karı ise 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 50 azalarak 34 sente indi.

Starbucks'ın geliri ve karı bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks, küresel satışlarında art arda beşinci çeyrekte düşüş bildirdi.​​​​​​​

Kahve zinciri, 2023'ün ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkisiyle yıllık satış tahminini aşağıya çekmişti.

Şirketin geliri, geçen yıl ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Starbucks, küresel satışlarının geçen yıl nisan-haziran döneminde yüzde 3, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 ve ekim-aralık döneminde yüzde 4 azaldığını bildirmişti.

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