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Dünya

ABD ve Kanada liderleri "yakın zamanda" görüşecek

Kanada'daki erken genel seçimlerde çoğunluğu elde eden Liberal Parti lideri Başbakan Mark Carney'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile "yakın zamanda" görüşeceği açıklandı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
ABD ve Kanada liderleri "yakın zamanda" görüşecek

Washington

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden, seçimlerin ardından Trump'la Carney'nin telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

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Trump'ın Carney'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtilen açıklamada, iki liderin "yakın zamanda" yüz yüze görüşeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Liderler, iki ülkenin bağımsız ve egemen uluslar olarak birlikte çalışmasının önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Muhalefetteki NDP liderinden istifa

Kanada'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh ise kampanyasını yürüttüğü British Columbia eyaletine bağlı Burnaby kentinde genel seçimlere ilişkin konuştu.

Partisinin seçim sonuçlarına ilişkin hayal kırıklığını dile getiren Burnaby, parti liderliği görevinden ayrılacağını duyurdu.

Öte yandan yeni bir lider seçilene kadar geçici olarak görevine devam edeceğine işaret eden Singh, "Ancak savaşmayı bırakırsak yeniliriz." ifadesini kullandı.

Kanada'daki seçimler

Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,7'sini alarak seçimlerde çoğunluğu sağlamıştı.

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu'ndaki 343 sandalyeden 169'unu kazanan Başbakan Mark Carney'nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamamıştı.

Oyların yüzde 41,3'ünü alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 144'ünü hanesine yazdırmıştı.

Seçimlerde, Muhafazakar Partiyi yüzde 6,3 oyla Quebec Bloku Partisi ve Yeni Demokrasi Partisi (NDP) takip etmişti.

Bir önceki seçimde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti 160, Muhafazakar Parti 119, Quebec Bloku Partisi 32 ve Yeni Demokrat Partisi 25 sandalye kazanmıştı.

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