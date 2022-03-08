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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 08.03.2022
Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı

Washington

Starbuck Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı.

Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve "Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa" destek sağlayacağını kaydetti.

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