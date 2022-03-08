Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı
ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Washington
Starbuck Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı.
Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi.
Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve "Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa" destek sağlayacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.