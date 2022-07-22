Dolar
17.74
Euro
18.07
Altın
1,718.27
ETH/USDT
1,595.40
BTC/USDT
23,166.00
BIST 100
2,532.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Dinesh Gunawardena oldu

Sri Lanka'da dün yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, önceki kabinelerde çeşitli bakanlık görevleri üstlenen Dinesh Gunawardena'yı başbakanlığa atadı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 22.07.2022
Sri Lanka'nın yeni başbakanı Dinesh Gunawardena oldu

Kolombo

Parlamentoda önceki gün milletvekilleri tarafından yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Wickremesinghe, ülkenin yeni başbakanını belirledi.

Wickremesinghe, ülkenin eski Su Temini ve Drenaj, Eğitim ve Dışişleri Bakanı olan Gunawardena'yı başbakanlık görevine getirdi.

Devlet Başkanı Wickremesinghe'nin okul arkadaşı olan 73 yaşındaki Gunawardena, parlamentoda düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.

Bazı protestocular gözaltına alındı

Ekonomik ve siyasi krizdeki Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da güvenlik güçleri, ülkedeki hükümet karşıtı protestoların neredeyse merkezi haline gelen alana müdahale etti.

Asker ve polislerden oluşan güvenlik güçleri, devlet başkanlığı sarayı yakınlarında göstericilerin 104 gündür çadırlar kurarak protestolarını sürdürdükleri alana gece saatlerinde otobüs ve kamyonlarla geldi.

Alana giden yolları kapatan güvenlik güçleri, protestocuların çadırlarını söktü ve pankartları kaldırdı.

Güvenlik güçleri, birkaç protestocuyu gözaltına aldı.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılan ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa eden 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ardından 16 Temmuz'da Geçici Devlet Başkanı olan Ranil Wickremesinghe, 18 Temmuz'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Rajapaksa'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna gelecek ismi belirlemek üzere parlamentoda 20 Temmuz'da yapılan gizli oylamada, Ranil Wickremesinghe ülkenin en üst kademesindeki koltuğun sahibi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Dinesh Gunawardena oldu

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Dinesh Gunawardena oldu

Sri Lanka'da derinleşen kriz ve jeopolitik etkileri

Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe devlet başkanı seçildi

Sri Lanka yeni devlet başkanını seçiyor

Sri Lanka yeni devlet başkanını seçiyor
Sri Lanka yeni devlet başkanını seçmeye hazırlanıyor

Sri Lanka yeni devlet başkanını seçmeye hazırlanıyor
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Sri Lanka'da OHAL ilan edildi