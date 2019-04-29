Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.64
Dolar
5.94
BIST 100
94,444.78
Altın
1,283.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İstanbul Güvenlik Konferansı 2019" programında konuşuyor
logo
Dünya

Sri Lanka'da terör saldırıları sonrasında burka yasağı getirildi

Sri Lanka'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından ülke genelinde Müslüman kadınların burka giymesi yasaklandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 29.04.2019
Sri Lanka'da terör saldırıları sonrasında burka yasağı getirildi

Kuala Lumpur

Sri Lanka'da Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, vatandaşların kimliklerinin tespit edilmesini engelleyecek şekilde yüzünü kapatan ve güvenlik riski teşkil eden her türlü giysinin yasaklandığı bildirildi.

Söz konusu yasağın, geçen hafta düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında gündeme getirildiği ifade edildi.

Yasak bugünden itibaren yürürlüğe konuldu

Burka ve yüzü örten kıyafetlere yönelik yasak, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu.

Sri Lanka'da geçen pazar, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü

Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü

Sri Lanka saldırganlarının elebaşının patlamada öldüğü doğrulandı

Sri Lanka'da terör tehdidi nedeniyle pazar ayinleri yapılmayacak

Sri Lanka terör saldırılarında ölenlerin sayısını 359'dan 253'e düşürdü

Sri Lanka terör saldırılarında ölenlerin sayısını 359'dan 253'e düşürdü
Sri Lanka terör saldırısının şüphelileri hala dışarıda

Sri Lanka terör saldırısının şüphelileri hala dışarıda
'Türkiye gerçek bir dost ülke'

'Türkiye gerçek bir dost ülke'