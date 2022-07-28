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Dünya

Sri Lanka'da OHAL 1 ay uzatıldı

Tarihindeki en ağır ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya kalan ve bu nedenle gösterilere sahne olan Sri Lanka'da Meclis, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe tarafından ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 1 ay daha uzattı.

Mustafa Deveci   | 28.07.2022
Sri Lanka'da OHAL 1 ay uzatıldı

Ankara

Devlet Başkanı Wickremesinghe tarafından 17 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in uzatılması için Meclis'te oylama yapıldı.

225 sandalyeli Meclis'te yapılan oylamada, 63 "hayır" oyuna karşı 120 "evet" oyuyla OHAL'in 1 ay daha uzatılması kabul edildi.

Söz konusu OHAL, güvenlik güçlerine gözaltına alma, halka açık toplantıları sınırlama ve özel mülkleri arama yetkilerinin verilmesine izin veriyor.

Muhalefet partileri, OHAL'i hükümetin muhalefeti bastırmaya yönelik bir hareketi olarak eleştirirken, iktidar üyeleri krizin başında protestoların makul olduğunu ancak daha sonra "parlamenter demokrasiye inanmayan ve anayasaya aykırı yollarla iktidarı ele geçirmek isteyen grupların göstericilerin arasına sızarak ortalığı karıştırdığını" ileri sürüyor.

Sri Lanka Anayasası'na göre, OHAL'in devam etmesi için devlet başkanı tarafından ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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