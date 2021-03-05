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Dünya

Sri Lanka'da, Kovid-19 kurbanlarının cesetleri defnedilmeye başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurbanlarının yakıldığı gerekçesiyle uluslararası toplumun tepkisini çeken Sri Lanka'da, salgından ölenlerin cesetleri defnedilmeye başlandı.

Nuri Aydın   | 05.03.2021
Sri Lanka'da, Kovid-19 kurbanlarının cesetleri defnedilmeye başlandı

Ankara

Sri Lanka Müslüman toplumu liderlerinden Seyid Ali Zahir Mevlana, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin gömülmeye başlandığını duyurdu. Mevlana, defin işlemlerine nezaret ettiğini belirterek "333 gün sonra 9 kişinin inançlarına uygun olarak defin işlemlerini yaptık." ifadesini kullandı.

2 cesedin daha gömülmek üzere bölgeye getirildiğini belirten Mevlana, yaklaşık 20 cesedin de yakın zamanda defin işleminin yapılacağı bilgisini paylaştı. Defin kararının Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak alındığına dikkati çeken Mevlana, tüm yetkililere teşekkür etti.

Mevlana, mezarlık alanının zemininin kuru olduğunu ve salgının yayılma tehlikesinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğu, 26 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ülkeyi ziyareti sonrasında kaldırılmıştı.

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