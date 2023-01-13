Dolar
18.80
Euro
20.34
Altın
1,915.91
ETH/USDT
1,420.00
BTC/USDT
19,314.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sri Lanka, ekonomik kriz nedeniyle askeri gücünü azaltacak

Sri Lanka, yüzleştiği en ağır ekonomik kriz nedeniyle savunma harcamalarında kesintiye giderek asker sayısını 2024'e kadar azaltacağını duyurdu.

Çağla Güngör   | 13.01.2023
Sri Lanka, ekonomik kriz nedeniyle askeri gücünü azaltacak

Ankara

Savunma Bakan Yardımcısı Premitha Bandara Thennakoon yaptığı yazılı açıklamada, 2024'e kadar mevcut asker sayısını 200 bin 783'ten 135 bine düşürmeyi planladıklarını belirtildi.

Açıklamada asıl amacın 2030'a kadar teknik ve taktik açıdan sağlam ve iyi dengelenmiş bir savunma gücü oluşturmak olduğu kaydedildi.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken geçen yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu temerrüde düşürmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı
Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor
Mersin'de freni arızalanan tır 3 araca ve mağaza duvarına çarptı
Gaziler ve şehit ailelerinden PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 67 günde 58 ilin kura çekimi tamamlandı

Benzer haberler

Sri Lanka, ekonomik kriz nedeniyle askeri gücünü azaltacak

Sri Lanka, ekonomik kriz nedeniyle askeri gücünü azaltacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet