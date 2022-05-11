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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara’da ‘’Kazakistan-Türkiye İş Dünyası Temsilcileri Buluşması’’programında konuşuyor.
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Dünya

Sri Lanka’da sokağa çıkma yasağı bir gün daha uzatıldı

Hükümet karşıtı protestoların şiddetini artırdığı Sri Lanka’da sokağa çıkma yasağının bir gün uzatılmasına karar verildi.

Şeyma Uzundere   | 11.05.2022
Sri Lanka’da sokağa çıkma yasağı bir gün daha uzatıldı

Kolombo

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

Sri Lanka’da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisinin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka’da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

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