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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Şoygu: Ukrayna'da ABD yapımı 6 HIMARS topçu roket sistemi imha edildi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 6 HIMARS topçu roket sistemi ile 200'den fazla HIMARS füzesinin imha edildiğini belirtti.

Dmitri Chirciu   | 02.08.2022
Şoygu: Ukrayna'da ABD yapımı 6 HIMARS topçu roket sistemi imha edildi

Moskova

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah gönderdiğine dikkati çeken Şoygu, "Batılı silahların Ukrayna'ya kontrolsüz sevkiyatı, bölgenin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor." dedi.

Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu saldırılar sonucu ABD yapımı 33 M-777 obüs sistemi, 5 Harpoon gemisavar füze sistemi, 6 HIMARS topçu roket sistemi ve 200'den fazla HIMARS füzesi imha edildi. Ukrayna ordusu, son 2 hafta içinde 396 NLAW ve Javelin tanksavar sistemi, 125 Stinger taşınabilir hava savunma sistemini kaybetti."

"Avrupa'nın en büyük termik elektrik santrali kontrolümüzde"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Rus güçlerince kontrol altına alındığını anımsatan Şoygu, Donetsk bölgesinde 6 yerleşim biriminin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Şoygu, "Son zamanda Grigorivka, Berestove, Stryapivka, Pokrovskoye, Semigorye, Novoluhansk yerleşim birimi kurtarıldı. 3 bin 600 megavat kapasiteli Avrupa'nın en büyük termik elektrik santrali Uglegorskaya kontrolümüze geçti." diye konuştu.

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