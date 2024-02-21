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Dünya

South Dakota Valisi Noem, sınıra ulusal muhafız göndereceğini açıkladı

ABD'nin South Dakota Valisi Kristi Noem, güney sınırına ulusal muhafız göndereceğini bildirdi.

Irmak Akcan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
South Dakota Valisi Noem, sınıra ulusal muhafız göndereceğini açıkladı

Ankara

Noem, yaptığı yazılı açıklamada, sınırı "savaş bölgesi" olarak tanımlayarak ABD'ye yasa dışı göçmen, uyuşturucu karteli ve insan kaçakçılığı girişini durdurmak için bölgeye duvar inşa edeceğini belirtti.

Muhafızların Texas Valisi Greg Abbott'un sınırdaki destek çağrısına karşılık gönderildiğine dikkati çeken Noem, 3 aylık süre boyunca toplamda 60 muhafızın bölgede görevlendirileceğini kaydetti.

Noem, South Dakota Ulusal Muhafızlarının ilkbaharda güney sınıra konuşlandırılacağını ifade etti.

Söz konusu görevlendirmeyle, South Dakota Ulusal Muhafızları beşinci kez sınıra gönderilmiş olacak.

Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık

Abbott, şubat başında, federal hükümet ve Yüksek Mahkeme ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Eagle Pass kentinde sınır noktasında Cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Washington'ın sınır güvenliğini sağlamaması nedeniyle görevin kendilerine kaldığını savunan Abbott, bu konuda Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtmişti.


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