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Dünya, Koronavirüs

Son 24 saatte Çin’de 1, Güney Kore’de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 1, Güney Kore'de 61 yeni vaka saptandı.

Fuat Kabakcı   | 16.07.2020
Son 24 saatte Çin’de 1, Güney Kore’de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 1, Güney Kore'de 61 yeni vaka saptandı. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 Kovid-19 vakası tespit edildi, yeni can kaybı bildirilmedi.

Toplam vaka sayısının 83 bin 612’ye yükseldiği Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 719 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 2 yeni can kaybı 

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 47’si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 61 vaka görüldü, 2 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu yeni vakalar, başkent Seul ve Gyeonggi eyaletinde ülkenin sınır geçiş taramalarında tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 612’ye çıktığı Güney Kore'de, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 291'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 saptanan 12 bin 396 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

Seul yönetimi tarafından hafta başından itibaren ülkeye Kovid-19 yönünden yüksek riskli olduğu belirtilen Bangladeş, Pakistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen yabancılar için virüs test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren son 48 saatte verilmiş belge sunmaları şartı getirilmişti.

Ülkede yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde hükümetin söz konusu uygulamayı, 11 ülkeye daha genişleteceği belirtilmişti.

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