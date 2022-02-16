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Dünya

Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde birden fazla bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 16.02.2022
Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

İstanbul

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bombalı saldırılar, Kahda polis merkezi yakınında ve Yaqshid bölgesinde yaşandı.

Bombalı saldırılar sonrası şiddetli silahlı çatışma sesleri duyuldu.

Mogadişu'nun farklı yerlerinde meydana gelen bombalı saldırılar ve ardından yaşanan silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralananlarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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