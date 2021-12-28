Dolar
11.82
Euro
13.39
Altın
1,818.12
ETH/USDT
3,911.50
BTC/USDT
49,100.00
BIST 100
1,876.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkedeki siyasi krizin son bulması için Cumhurbaşkanı Fermacu'dan cumhurbaşkanlığı sarayını terk etmesini istedi.

Tufan Aktaş   | 28.12.2021
Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi

Mogadişu

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkedeki siyasi krizin son bulması için Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'dan cumhurbaşkanlığı sarayını terk etmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Adaylar Konseyinden yapılan açıklamada, Başbakan Hüseyin Roble'nin görevden alınması "darbe girişimi" olarak nitelendirilerek, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun mevcut siyasi krize son vermek için cumhurbaşkanlığı sarayını ivedilikle terk etmesi talep edildi.

Fermacu'nun, Roble'yi görevden almasının "ihanet" şeklinde yorumlandığı açıklamada, Cumhurbaşkanı hakkında soruşturulma açılması da istendi.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, dün Başbakan Roble'yi yolsuzluk soruşturması kapsamında açığa alması sonrası ikili arasında aylardır süren yetki krizi derinleşmişti.

Başbakan Roble, orduya, başında olduğu hükümetin emirlerine uyması çağrısı yapmıştı.

Yıl başından bu yana ertelenen ve tamamlanmayan seçim süreci ülkedeki siyasi tarafları bölmüş durumda.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından oluşturuluyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Pfizer'in Kovid-19 ilacından 1 milyon kutu aldı
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19'a karşı 3. doz aşısını TURKOVAC oldu
Almanya'da halkın çoğunluğu Kovid-19'a karşı aşı zorunluğu getirilmesinden yana
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı

Benzer haberler

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi

Somali Başbakanı'ndan orduya 'hükümetin emirlerine uyun' çağrısı

Somali'nin Türkiye mezunu Adalet Bakanı Nur, Savunma Bakanı olarak atandı

İHH, Somali'de kuraklıkla boğuşan 400 binden fazla kişiye su ve gıda yardımı ulaştırdı

İHH, Somali'de kuraklıkla boğuşan 400 binden fazla kişiye su ve gıda yardımı ulaştırdı
Somali’de kuraklığın çözümü 'yatırım' ve 'baraj'

Somali’de kuraklığın çözümü 'yatırım' ve 'baraj'
İzmir'e uluslararası tatbikat için gelen Afrikalı hemşirelerin Türkiye sevgisi

İzmir'e uluslararası tatbikat için gelen Afrikalı hemşirelerin Türkiye sevgisi