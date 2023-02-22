Somaliland'deki çatışmalar nedeniyle 83 binden fazla kişi Etiyopya'ya sığındı
Birleşmiş Milletler (BM), Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland güçleri ile muhalifler arasında 6 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 83 binden fazla kişinin Etiyopya'ya sığındığını açıkladı.
Mogadişu
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, Somaliland'deki Las Anod şehri ve çevre bölgelerde devam eden çatışmalar nedeniyle sivillerin Etiyopya'nın Doolo bölgesine geçtiği bilgisi paylaşıldı.
Şimdiye kadar 83 binden fazla sivilin Etiyopya'ya sığındığı kaydedilen açıklamada, sığınmacıların çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu vurgulandı.
Etiyopya'ya geçen sivillerin çoğunun kalacak çadırı olmadığı ve gıda sıkıntısı yaşadığı belirtilen açıklamada, uluslararası camiaya acil yardım çağrısı yapıldı.
Somaliland güçleri ile muhalifler arasında 6 Şubat'tan bu yana Las Anod kentinde devam eden çatışmalarda ölü sayısı 112'ye yükselmişti.
Muhalifler, Somaliland askerlerinin, Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.