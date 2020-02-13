Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,540.50
Altın
1,576.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali'den tarihi özür

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, iç savaş sırasında Hargeisa şehrinin bombalanmasından ötürü Somaliland halkından özür diledi.

Tufan Aktaş   | 13.02.2020
Somali'den tarihi özür

İstanbul

Somali ulusal medyasında yer alan haberlere göre, başkent Mogadişu'daki bir toplantıda konuşan Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, özerk Somaliland'ın başkanı Musa Bihi'yle yaptığı görüşmeden günler sonra, 1988 yılında Hargeisa şehrine yapılan bombalamadan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti. 

Bombalamanın, güneyin veya herhangi bir kabilenin tavrını yansıtmadığını, sadece Barre yönetimiyle ilişkili olduğunu dile getiren Fermacu, Barre'ye karşı savaşan Somali Ulusal Hareketi ve Birleşik Somali Kongresi'nin de yaptıklarından ötürü özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Fermacu ve özerk Somaliland Başkanı Musa Bihi, geçen günlerde Etiyopya'nın arabuluculuğunda bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, 2017'de iş başına gelen iki liderin ilk buluşması olmuştu.

"İngiliz Somalisi” olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

Benzer haberler

Somali'den tarihi özür

Somali'den tarihi özür

Somali'de 1,3 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor