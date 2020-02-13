Euro
6.59
Dolar
6.06
BIST 100
120,452.60
Altın
1,574.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amazon'un Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı

ABD şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'deki merkez ofisi, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğu açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 13.02.2020
Amazon'un Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

İspanya ulusal basınında yer alan haberlere göre, bu sabah telefonla arayan bir kişinin, Madrid'in Arganzuela Mahallesi'ndeki Amazon'un merkez ofisine bomba konulduğu ihbarında bulunulduğu bildirildi.

Madrid yerel yönetimi yetkilileri ve polis kaynakları, ihbarın ardından şirketin olduğu binanın hemen boşaltıldığını belirterek, bomba imha ekibinin yaptığı aramalarda ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Yaklaşık 2 saat süren incelemelerin ardından çalışanların binaya girişine izin verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

Benzer haberler

Amazon'un Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı

Amazon'un Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı

Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı

Almanya'da üç camiye bomba ihbarı yapıldı

Yeni tip koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal ettirdi

Yeni tip koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal ettirdi
İspanya, Venezuela'ya ilişkin söylemini değiştirdi

İspanya, Venezuela'ya ilişkin söylemini değiştirdi
ABD, İspanya'daki vatandaşlarını 'cinsel tacizlerde artışa' karşı uyardı

ABD, İspanya'daki vatandaşlarını 'cinsel tacizlerde artışa' karşı uyardı