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Dünya

Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırı: 17 ölü, 30 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu'da otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı.

Adam Abu-bashal,Mehmet Şah Yılmaz   | 16.08.2020
Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırı: 17 ölü, 30 yaralı Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

Abuja/Ankara

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi ve ardından çatışma çıktı.

Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmalarında 200'den fazla kişi kurtarıldı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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