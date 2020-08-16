Euro
8.74
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,945.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.

Zuhal Demirci   | 16.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 230 bin 969'a çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bin 500'ü aştı
Tedbirlere uyulmaması, sağlık çalışanlarının moralini bozuyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 230 bin 969'a çıktı

AB'den Türkiye'nin yeni Navtex ilanıyla ilgili geniş kapsamlı diyalog çağrısı

İçişleri Bakanlığı: 5 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 5 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı

Antalya 15 günde 325 bin turist ağırladı

Antalya 15 günde 325 bin turist ağırladı