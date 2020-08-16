Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.
Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.