Somali'de intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü
Somali'de polis akademisi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul
Yerel basındaki habere göre, başkent Mogadişu'da kimliği belirlenemeyen kişilerce General Kaahiye Polis Akademisi'ne yakın bir bölgede intihar saldırısı düzenlendi.
Somali polisinin hedef alındığı belirtilen saldırıda, aralarında polis memurlarının da olduğu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.