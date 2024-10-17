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Dünya

Somali'de intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü

Somali'de polis akademisi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Gökhan Kavak  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Somali'de intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü Fotoğraf: Abuukar Mohamed Muhidin/AA

İstanbul

Yerel basındaki habere göre, başkent Mogadişu'da kimliği belirlenemeyen kişilerce General Kaahiye Polis Akademisi'ne yakın bir bölgede intihar saldırısı düzenlendi.

Somali polisinin hedef alındığı belirtilen saldırıda, aralarında polis memurlarının da olduğu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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