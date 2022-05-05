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Dünya

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Mayıs'ta yapılacak

Somali'de siyasi krize yol açan ve aylardır ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Tufan Aktaş   | 05.05.2022
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Mayıs'ta yapılacak Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

İstanbul

Somali Seçim Komitesinden yapılan açıklamaya göre, milletvekili seçimlerini tamamlayan ülke 15 Mayıs'ta yeni dönem cumhurbaşkanını belirleyecek.

Adaylar için kayıt tarihi 8-10 Mayıs olarak duyurulurken, meclisteki kampanya konuşmaları 11-12 Mayıs'ta icra edilecek.

Cumhurbaşkanı adayları arasında mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abddullah Fermacu ile eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve eski Başbakan Hasan Ali Hayri de bulunuyor.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemişti.

Fermacu'nun görev süresi 8 Şubat 2021'de dolmuştu.

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