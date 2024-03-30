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Dünya

Somali'de cumhurbaşkanı ve milletvekillerini bundan sonra halk seçecek

Somali'de, meclisin anayasada değişiklik yapmasıyla artık cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin halk tarafından seçilmesine karar verildi.

Gökhan Kavak, Hodan Mohamed Abdullahi  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Somali'de cumhurbaşkanı ve milletvekillerini bundan sonra halk seçecek

Istanbul

Somali Meclis Başkanı Şeyh Adan Madobe, basına yaptığı açıklamada, anayasada değişiklik yapıldığı bilgisini paylaştı.

Madobe, yapılan değişikliğe göre bundan sonra cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halkın seçeceğini belirtti.

Alınan kararla cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 5 yıla çıktığını da açıklayan Madobe, cumhurbaşkanına, başbakanı atama ve istediği zaman görevden alma yetkisi de verildiğini kaydetti.

Somali meclisinde alınan karar, bazı siyasetçiler ve Putland gibi bazı eyaletler tarafından eleştirildi.

Somali, "4.5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetiliyor. Mecliste ülkenin dört büyük kabilesi eşit sayıda temsil edilirken, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekillerle mecliste temsil ediliyor.

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