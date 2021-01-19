Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Mogadişu
Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu’da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, saldırı, Garasbaley İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Jarere'nin konvoyunu hedef aldı.
Saldırıda, Jarere ve beraberindeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Saldırıyla ilgili hükümetten resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.