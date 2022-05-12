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Dünya

Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 12.05.2022
Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

İstanbul

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin Orta Şabelle bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Somali'de uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Mayıs'ta yapılacak.

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