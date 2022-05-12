Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin Orta Şabelle bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Somali'de uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Mayıs'ta yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.